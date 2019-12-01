Москва, , 10:42 — REGNUM Турагенты рассказали информационному порталу TourDom.ru о самых «продающихся» странах в дни «Черной пятницы» — ими стали Таиланд, Турция и Россия, сообщается на портале.

Сотрудники туроператоров поделились, что клиенты стали им звонить и узнавать об акциях и специальных предложениях сразу после наступления дня Х. Больше всего они интересовались тремя направлениями: Таиланд (15% туров было куплено именно туда), Турция (14%) и Россия (10%). В России особо популярными оказались горнолыжные курорты, и больше всего — в Сочи. Более того, в сети «Розовый слон» сообщили, что им удалось продать много круизных туров, на которые действовала скидка в 30%. В других турагентствах отметили, что в пятницу большим спросом пользовались предложения, доступные со скидкой и до этого, но незамеченные клиентами.

Добавим, что в этом году многие представители индустрии выражали своей скепсис по «Черной пятнице», считая, что скидки особые предложения в итоге не окупаются.