Москва, , 10:40 — REGNUM Сотрудники круизной компании «Созвездие» составили портрет своего типичного клиента. Результаты они представили в виде диаграммы с перечислением основных характеристик, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Во-первых, по мнению представителей компании, турист, выбирающий путешествие на круизном лайнере, ответственно подходит к процедуре выбора и изучает не только цены, но и все о самих средствах передвижения. Более того, этот человек уже разбирается, но хочет и больше узнать о конструкции теплоходов. Он пунктуален, и всегда старается быть в курсе, что происходит на борту корабля. Сотрудники добавили, что чаще всего — это тот, кто искренне любит и готов изучать Россию, а также старается привести родным или друзьям много сувениров.

В компании добавили, что это — лишь примерный портрет типичного клиента их компании. На самом деле, туристы бывают самими разными, и в «Созвездии» рады всем.