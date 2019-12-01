Екатеринбург, , 10:39 — REGNUM Для части «Императорского маршрута», связывающего между собой Екатеринбург и Алапаевск, создадут брендированный вагон. Он будет доступен во время фестиваля «Царские дни», сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова рассказала журналистам: «Вагон повышенной комфортности находится в стадии изготовления. В «Царские дни», я думаю, что с большим комфортом сможем гостей, которые приедут в Екатеринбург, отправить по маршруту именно в этом вагоне забрендированном». Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила, что в вагоне будут представлены музейные экспонаты.

Напомним, что проект «Императорский маршрут» был предложен Министерством культуры РФ и реализуется им же в сотрудничестве с наблюдательным советом фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».