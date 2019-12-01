Москва, , 10:34 — REGNUM Турецкая авиакомпания Turkish Airlines выиграла в номинации «Лучшая международная авиакомпания» в премии National Geographic Traveler Awards 2019. Торжественная церемония награждения прошла 28 ноября в Москве, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

На торжественной церемонии вручения награды присутствовал генеральный менеджер Turkish Airlines в России Туран Йардымджы. Он поблагодарил организаторов и добавил, что «Turkish Airlines летает в 126 стран по всему миру, и мы будем в дальнейшем расширять маршрутную сеть и стремиться поддерживать высокий уровень сервиса для наших пассажиров».

Поясним, что премия была создана в 2011 году, и с тех пор стала одной из основных наград в туристической сфере. Важно отметить, что победителей в 25 разных номинациях выбирают онлайн-голосованием среди российских читателей.