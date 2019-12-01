Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM Первый замглавы свердловского управления СКР Михаил Бусылко предстал перед Ленинским райсудом Екатеринбурга. Сейчас ему избирают меру пресечения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заседание уже началось. Следователи требуют отправить его в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, Бусылко обвиняют в получении особо крупной взятки. С ним по делу проходит один из адвокатов, обвинённый в посредничестве. Следователи считают, что деньги предназначались для решения вопроса по одному из уголовных дел.

Бусылко и адвокат были задержаны сотрудниками ФСБ и СКР.

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