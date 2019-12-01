Екатеринбург, , 09:52 — REGNUM В Екатеринбурге 1 декабря Ленинский райсуд изберёт меру пресечения первому замглавы свердловского управления СКР Михаилу Бусылко. Заседание начнётся в ближайшее время, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следователи добиваются для задержанного ареста. Сегодня же будет избрана мера пресечения адвокату, который был пойман вместе с Бусылко. Ему также грозит арест.

Как сообщало ИА REGNUM, оба были задержаны после передачи взятки. Бусылко уже предъявлено обвинение в получении взятки, а адвокату — в посредничестве в её передачи.

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