Брянск, , 08:48 — REGNUM Готовящийся к операции по ампутации гениталий и принимающий женские гормональные препараты брянский эндокринолог Михаил Кривецкий осужден Советским районным судом города Брянска за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних, сообщает 30 ноября «Новая газета».

Сообщается, что на странице в социальной сети «ВКонтакте» Кривецкий, называющий себя женщиной по имени Мишель, опубликовал рисунки японских комиксов. Именно эти картинки и стали основанием для обвинения. Как установила экспертиза, на опубликованных Кривецким материалах были изображены «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».

Обвиняемому присудили три года тюрьмы, и поскольку у Кривецкого нет документов, где написано, что он якобы является женщиной, ему не будут предоставлять гормональные препараты, сокрушается подруга осужденного ЛГБТ-правозащитница Мария Чищилова.

Михаил Кривецкий работал врачом-эндокринологов в детской больнице Брянска. После того, как стало известно об уголовном процессе медик был уволен.