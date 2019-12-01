1 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Так бывает, когда фальшивый мир сковывает ледяное равнодушие. Поэтому остаётся лишь закладывать детям, по мере сил, иное видение мира, другие ценности — те, где не волшебство, а человечность в её высшем проявлении, те, где не маг, а ангел-хранитель.

Платон Беседин, , 10:15 — REGNUM На экраны вышла вторая часть «Холодного сердца» — мультфильма, шесть лет назад завоевавшего сердца и сознание малышей, вытеснив и «конкурирующие фирмы», и нечто действительно полезное. С тех пор всё вокруг захвачено двумя сёстрами — Анной и Эльзой — от одежды до продуктов питания. Они популярны, точно Гарри Поттер когда-то. И не пойти с детьми — особенно с сёстрами, с девочками — невозможно. Потому я оказался в кинотеатре на «Холодном сердце 2». Печаль.

Цитата из м/ф «Холодное сердце 2». Реж. Крис Бак, Дженнифер Ли. 2019. США

Что я увидел? Раньше Голливуд мог снимать достойно пару лент — его, как правило, хватало на две части. На третью же силёнок, таланта, идей уже не доставало. В случае же «Холодного сердца», части второй, всё вышло печально и скоротечно. Depeche tragic mode. Впрочем, может, грустно было и с первой частью, но её я не видел, а дочки сказали, что она смотрелась всё-таки достойнее.

«Холодное сердце 2» — это банальная выкачка бабла из идеи, ставшей удачной. Сценаристам не удалось придумать достойную историю вновь, поэтому они, как то бывает, выбрали заезженный сюжет примирения с прошлым, его раскопок. Не примирения даже, а усмирения. Вполне либерально и политично вышло — нужно установить паритет с аборигенами. Чем, собственно, две сестры в компании снеговика и оленя и занимаются.

Цитата из м/ф «Холодное сердце 2». Реж. Крис Бак, Дженнифер Ли. 2019. США

Выходит довольно скучно. Шуток нет, а те, что присутствуют, больше подходят для комедий с Эдди Мёрфи десятилетней давности. Причём, шутки такие, что не вошли бы в финальную версию фильма. Также создатели мульта добавляют спецэффектов, красивостей, но, в конце концов, это не «Годзилла против Кинг Конга», а потому для чего лезть не на свою территорию? Скучное действо с жёванными-пережёванными идеями.

Но нам гораздо важнее другое. То, что лежит в основе. «Холодное сердце 2» — это навязчивая реклама магии, вбивание доминирующей идеи колдовства как метода спасения и укрепления. А мы этого не-добра, к сожалению, и без того видим достаточно. Вот говорят: девяностые прошли. А что там было? Секты, гадалки, маги, Кашпировский и Чумак захватили телевидение. К слову, интересный вопрос: кто опаснее для сознания человека — Кашпировский или Малахов? Избавились от подобных магических бед? Нет, конечно.

На заштатных каналах часами и сутками гадалки и маги в прямом эфире расшифровывают и спасают судьбы (в кавычках, ясное дело). Экстрасенсы борются друг с другом — и это модное, популярное шоу. Потом эти же экстрасенсы, точно звёзды другого мразотного шоу «Дом-2», ездят по стране, издают книги и вообще занимаются разнообразной дрянью, оболванивающей народ.

А на выходе получается так, что у нас люди не верят в Бога, считают религию чем-то архаичным, но зато размышляют об эгрегорах, трансерфинге и энергетических потоках. Кто остановит это?

В случае «Холодного сердца 2» «магическая обработка» направлена на детей. Им прививается иллюзорная картина мира. Та, в которой всё решает магия, а не сердечность, разум, честность и иные, уже архаичные, качества. Для чего оно? Если всё можно наколдовать. Конечно, магия присутствовала в детских историях и раньше. В том же «Незнайке», к примеру, Волшебник дарил главному персонажу чудодейственную палочку, но там важно было распорядиться ею. И главное — в тех историях говорили прежде всего совести. Заколдовал ни в чём не повинного Листика? Мучайся сам.

Сегодня же — только магия. И дело даже не в колдовстве как таковом, а в том, что уже с детства, с совсем ранних лет, ребёнку вбивается порочная идея легкодоступности разнообразных благ, того, что всё даётся элементарно, того, что делай себе угодное, падающего толкай, чужое подбирай и забирай — ничего тебе за это не будет.

Точно в инкубаторе, вырастают целые поколения, полагающие, будто мир можно познать при помощи айфона. Хуже — мир только так и познаётся. А что — разве были ещё варианты? И через этот самый айфон осуществляется доступ ко всему на свете. Хочешь еды? Нажми ОК. Хочешь отношений? Нажми ОК. Хочешь счастья? Нажми ОК. У многих таких потребителей нет даже сомнений, что подобное никогда не прекратится. Что родители всегда заплатят за тариф, а электричество будет вечно.

Цитата из м/ф «Холодное сердце 2». Реж. Крис Бак, Дженнифер Ли. 2019. США

Когда же появляются реальные проблемы в реальной жизни, тогда — либо убийственная растерянность, либо нездоровая агрессия. Ах так?! Нас обманули?! Всё намного сложнее?! Тут рождается разочарованность, боль и страх. Поколение, взращенное на магии, киношной или технологической, поколение, для которого что гаджет, что заклинание — всё одно, не способно создавать, а главное — играть в долгую. Оно верит в манну небесную, верит в вечное сияние чистого разума — вот только последнего нет у них.

«Холодное сердце 2» — из данной оперы. Из оперы, где воспевается магия как разновидность лёгкости. А дальше начинаются «Джокеры», где униженные и оскорблённые отомстят за свою слабость. Дорожка коротка, дорожка печальна.

Спрашивается, как оградить детей от подобного, если всё равно дорвутся? Никак. Мы живём в аквариуме — или, вспоминая чудесный роман Эггерса, в Сфере. Поэтому остаётся лишь закладывать детям, по мере сил, иное видение мира, другие ценности — те, где не волшебство, а человечность в её высшем проявлении, те, где не маг, а ангел-хранитель. Для этого должны постараться сами родители. Для начала они должны быть рядом с детьми. Пока же отпрыски разгуливают сами по себе — и в мультфильме, и в реальной жизни. «Холодное сердце» рождает отморозков. Так бывает, когда фальшивый мир сковывает ледяное равнодушие.