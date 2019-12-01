Москва, , 04:11 — REGNUM Почти 86 тысяч человек в России являются носителями ВИЧ, сообщил европейский координатор по ВИЧ, гепатиту и туберкулезу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Масуд Дада, передает 1 декабря РИА Новости.

«В 2018 году в европейском регионе было диагностировано 141.552 новых случаев ВИЧ-инфекции», — сообщил Дада. Из этого количества, по данным ВОЗ, 61% приходится на инфицированных в России — 85 995 тысяч человек.

Только за последние три года количество вновь инфицированных увеличилось на 22%. При этом в России, отмечает эксперт, в этот период роста заболевших не наблюдается.

Напомним, ВОЗ назначила 1 декабря международным днем борьбы со СПИДом. В этот день многие государственные, общественные и медицинские организации проводят просветительские мероприятия. Между тем родительская общественность не однократно отмечала, что под эгидой профилактики СПИДа несовершеннолетним в России, в том числе и через педагогов общеобразовательных учреждений, преподносится развращающие молодое поколение данные, включая информацию о нетрадиционной сексуальной ориентации.