Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Американский актер Леонардо Ди Каприо отреагировал на заявления бразильского президента Жаира Болсонару, обвинившего актера в поддержке поджигателей амазонских лесов. Соответствующее заявление Ди Каприо сделал на своей странице в Instagram.

«На карту поставлено будущее этих незаменимых экосистем, и я горжусь тем, что защищаю их», — заявил Ди Каприо.

Актер отметил также, что не финансировал целевые организации. Ди Каприо заявил, что намерен и дальше поддерживать бразильские общины коренных народов, местные власти, а также ученых, преподавателей и представителей широкой общественности, работающих на благо Амазонии для будущего всех бразильцев.

Напомним, в 2016 году Леонардо Ди Каприо получил премию Crystal Award за вклад в защиту окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии обвинил голливудского актера в том, что он якобы выплачивал деньги активистам за предоставленных фотографии лесных пожаров, чем косвенно способствовал деятельности поджигателей.

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