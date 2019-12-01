Москва, , 02:17 — REGNUM Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами. Дополненный список будет учитываться правоохранителями с 1 декабря 2019 года.

Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. N 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации…» дополнилось препаратами прегабалин (противоэлиптическое средство), анальгетиком тапентадол и каплями для расширения зрачка при исследовании глазного дна тропикамид.

С 1 декабря работа медицинских организаций с данными препаратами, а также приобретение их частными лицами потребует строгой отчетности. За несоблюдение правил распространения этих лекарств статьей 234 УК РФ предусмотрена ответственность до трех лет лишения свободы и до пяти лет, если в незаконном хранении и распространении веществ участвовала группа лиц по сговору. При особо крупных размерах — до восьми лет тюрьмы.