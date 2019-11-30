Красногорск, , 23:26 — REGNUM В МЧС по Московской области предупредили о неблагоприятных метеорологических условиях в регионе с вечера 30 ноября до утра 01 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ожидается небольшой снег, усиление ветра до 15м/с, гололедица, на отдельных участках дорог сильная», — говорится в сообщении.

В связи с этим в МЧС рекомендуют быть предельно осторожными и внимательными. Автовладельцам парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, гражданам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Читайте ранее в этом сюжете: Зима придёт в Москву с морозом, снегом и гололедицей