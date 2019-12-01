Москва, 1 декабря 2019, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 1 декабря: в 1941 году началась Наро-Фоминская операция, в результате которой бойцы Красной Армии сорвали заключительную попытку гитлеровских захватчиков прорваться к Москве. Завершилась Тегеранская конференция лидеров СССР, США и Великобритании.
В завершение Тегеранской конференции была подписана Декларация, в которой главы трёх держав выразили «решимость в том, что наши страны будут работать совместно как во время войны, так и в последующее мирное время».
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