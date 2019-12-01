Сантьяго-де-Куба , Куба, , 10:21 — REGNUM Первый секретарь Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро и президент Кубы Мигель Диас-Канель направили венки в город Сантьяго, чтобы воздать почести в честь 63-й годовщины начала вооружённого восстания кубинцев против диктаторского режима Фульхенсио Батисты (1952−1959). Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

30 ноября 1956 года участники революционного «Движения 26 июля» под руководством Франка Паиса подняли вооружённое восстание против диктатуры Батисты в Сантьяго-де-Куба.

Это позволило революционерам во главе с Фиделем Кастро, укрывавшимся в Мексике, высадиться на яхте «Гранма» у берегов этого города и продолжить революционную борьбу.