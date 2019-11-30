Москва, , 22:29 — REGNUM Митрополит Илларион предложил «тщательно разобраться» в этической стороне принятия новых правил прохождения медицинского осмотра для водителей, которые предусматривают прохождение теста на алкоголизм. Об этом 30 ноября он сообщил в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

«Эти тесты предполагают некую презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль. Тут следует очень тщательно разобраться с этим вопросом», — отметил священнослужитель.

Он выразил обеспокоенность, что подобного рода прецедент может привести в дальнейшем, например, к проверкам человека на супружескую верность или на то, что он не вор или не убийца. Однако, подчеркнул он, это не отменяет того, что необходимо решать проблему участившихся случаев аварий со смертельными исходами, которые происходят по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 22 ноября должен был вступить в силу приказ Минздрава РФ. Документ обязывает водителей для получения медицинской справки сдавать мочу для определения психотропных веществ и кровь для определения железодефицитного трансферрина (СДТ), который указывает на злоупотребление алкоголем. Ранее автолюбители и кандидаты в водители направлялись на сдачу этих анализов только по направлению врача-нарколога. Новый порядок медицинского осмотра для водителей был отложен по решению Минздрава РФ и вступит в силу 1 июля 2020 года.

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