Санкт-Петербург, , 21:55 — REGNUM Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали шестерых поклонников футбольного клуба «Спартак», выкрикивавших на матче оскорбления в адрес капитана сборной России Артема Дзюбы, об этом 30 ноября сообщает издание «Фонтакнка».

Гости Санкт-Петербурга были арестованы после матча молодежных команд «Зенита» и «Спартака», завершившегося победой хозяев со счетом 2:0.

Отмечается, что задержание произошло сразу же после того, как хулиганы начали выкрикивать фразы «Дзюба, вон, Дзюба кривоногий».

Напомним, в последнее время оскорбления в адрес нападающего «Зенита» направляются с печальной регулярностью. Так было 24 ноября во время игры с клубом «Урал», а до этого против сборной команды Сан-Марино, закрывавшей отборочный турнир Чемпионата Европы 2020 года.

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