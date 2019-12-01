Монтевидео, , 10:26 — REGNUM Избранный президент Уругвая Луис Лакалье заявил, что его избрание — это результат недовольства населения политикой коалиции «Широкого фронта». Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Так, по словам Лакалье, правительство Табаре Васкеса оставило уругвайцам крупнейший за последние 30 лет дефицит бюджета. Также к концу правления «Широкого фронта» уровень безработицы в стране составил 9%, а инфляция превысила изначально планируемые показатели.

Избранный глава государства высоко оценил, что «большое количество» политических партий сумели сформировать союз, который в итоге и одержал победу на выборах.

Вступление Лакалье в должность президента Уругвая состоится 1 марта 2020 года.