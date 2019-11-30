Москва, , 21:34 — REGNUM На втором Московском центральном диаметре «Курско-Рижский» (МЦД-2) приступили к тестированию и наладке программного обеспечения по управлению турникетами, валидаторами и билетопечатающими автоматами. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).

«Дополнительная корректировка программного обеспечения потребовалась для повышения стабильности работы оборудования на некоторых станциях МЦД», — говорится в сообщении.

Данные работы потребовались, чтобы обеспечить стабильную работу при учете того, что количество пассажиров нового транспорта столицы будет возрастать.

На данный момент, на центральных диаметрах отключены турникеты и валидаторы. Оплата проезда осуществляется по тарифам метрополитена Москвы.

«На МЦД-1 и МЦД-2 требуется проверить и наладить более 5 тысяч устройств», — уточняют в ЦППК.

Как сообщало ИА REGNUM, сбой в работе турникетов на Московских центральных диаметрах (МЦД) произошел по вине компании-перевозчика. Проблема с турникетами проявилась 21 ноября, когда на некоторых станциях МЦД у пассажиров возникли сбои при использовании карт «Тройка».

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