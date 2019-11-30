Вашингтон, , 21:03 — REGNUM Поклонник игровой серии Doom, известный под ником JP LeBreton, воссоздал в игре No Man's Sky уровень E1M1 из оригинальной игры 1993 года. Демонстрационный ролик он опубликовал 30 ноября на своём YouTube-канале.

Стоит отметить, что при создании карты JP LeBreton использовал новые элементы, которые появились в недавнем обновилении игры, получившем название Synthesis («Синтез»). Издание отмечает: по понятным причинам, воссозданная карта не является точной копией оригинала, однако результат работы вышел весьма неплохим.

Напомним, игра No Man's Sky получила новое обновление 28 ноября 2019 года. Оно принесло с собой изменения, о которых разработчиков давно просили геймеры. Например, теперь они получили возможность изменять класс корабля, добавлять в его инвентарь дополнительные ячейки. Также игроки получили возможность сохранять варианты внешнего вида персонажа и впоследствии переключаться между ними.

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