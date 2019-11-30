Великий Новгород, , 19:59 — REGNUM В Новгородской области общая численность инвалидов трудоспособного возраста составляет свыше 14 тыс. человек, при этом только 28% фактически трудоустроены. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона, об этом на восьмом открытом форуме прокуратуры региона заявил исполняющий обязанности прокурора области Сергей Столяров.

Инвалид

Отмечалось, что проблема — в отношении работодателей к трудоустройству инвалидов.

«Распространён стереотип, что люди с ограниченными возможностями имеют низкую мотивацию к труду и живут на попечении государства, однако для такого низкого процента трудоустроенных инвалидов есть причины: это отсутствие заинтересованности работодателей в привлечении таких работников и другие барьеры. Всё это делает ненужным огромное число людей», — отметилпервый заместитель прокурора области Денис Герасимов.

По его словам, программа квотирования рабочих мест на деле работает не всегда эффективно.

«Только в Великом Новгороде свыше 15 организаций, которые не отчитываются о наличии вакантных мест для инвалидов. Более 200 трудоспособных инвалидов, стоящих сейчас на учёте в центрах занятости не могут найти работу. Работодатель откликается неохотно, поскольку рабочие места должны быть оснащены необходимым оборудованием и отвечать рекомендациям программ реабилитации», — отметил Герасимов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на форуме также поднималась проблема неадаптированности для инвалидов городских улиц и зданий.

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