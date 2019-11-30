Оттава, , 19:04 — REGNUM Компания Freebird Games опубликовала трейлер игры Impostor Factory, которая продолжит серию, начало которой положила игра To the Moon. Ролик был опубликован 30 ноября на портале DualShockers.

Стоит отметить, что видео получилось очень необычным. Релиз игры разработчики заполанировали на конец 2020 года. На этот раз сюжет расскажет о неком мужчине по имени Куинси, который нашел в ванной особняка (куда его пригласили на праздник), машину времени. Всё это привело к странным сыбытиям. Разработчики отмечают, что для понимания сюжета третьей части To the Moon геймерам не обязательно нужно будет проходить две предыдущие игры.

To The Moon («На Луну») — это пиксельная приключенческая игра, которую Freebird Games выпустила в 2011 году. Игра создана на «движке» (базовая программа) RPG Maker. В центре повествования находятся доктора Ева Розалин и Нил Уоттс, которые предоставляют смертельно больным людям шанс прожить ещё одну жизнь путём создания искуственных воспоминаний.

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