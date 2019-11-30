Москва, , 19:07 — REGNUM Икра лососевых рыб может вызвать проблемы со здоровьем у людей, которые страдают повышенным артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, из-за большого содержания в ней холестерина и соли. Об этом 30 ноября сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, несмотря на то что, красная икра содержит много полезных макро и микроэлементов, витаминов и полиненасыщенных жиров, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, так как переизбыток этих веществ также может отрицательно сказаться на здоровье.

Диетолог отметила, что недавнего времени в икру добавляли уже запрещенный препарат уротропин, продлевающий сроки реализации продукции. На данный момент таким консервантом является бензоат натрия Е211, влияние на здоровье которого до сих пор не выявлено, но однозначно можно сказать, что он вызывает разной степени аллергические реакции, также в группу риска входят люди с бронхиальной астмой и дерматитом.

Она напомнила, что необходимо внимательно подходить к выбору продукта и смотреть на состав и срок годности, который должен быть выдавлен в жестяной банке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, некоторые эксперты считают, что злоупотребление мандаринами может привести к развитию аллергических реакций, вздутию живота и обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Без вреда для здоровья можно съедать не более четырех мандаринов ежедневно.

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