Великий Новгород, , 18:49 — REGNUM В Великом Новгороде сегодня, 30 ноября, стартовал второй региональный форум по кибербезопасности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства спорта и молодёжной политики Новгородской области, участниками форума стали представители федерального проекта «Кибердружина», учителя информатики, а также специалисты сферы образования и молодёжной политики из Великого Новгорода и районов области.

В программе форума — правила цифровой гигиены и безопасности в интернете и методы борьбы с противоправным контентом. Участников киберфорума также обучают мониторингу по профилактике деструктивных настроений у молодёжи.

В рамках киберфорума состоится «урок безопасного интернета» для школьников, который проведут специалисты Национального центра помощи детям и Лиги безопасного интернета.

Напомним, первый региональный киберфорум состоялся в Великом Новгороде 1 декабря 2018 года: он объединил 150 школьников и студентов из районов области, а также их педагогов и родителей. Тогда участники форума обсудили поведение людей в соцсетях, научились осторожности при онлайн-переписке и при пользовании камерами электронных устройств. С тех пор киберфорум в Новгородской области решено проводить ежегодно.