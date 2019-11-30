Москва, , 18:47 — REGNUM Проектные работы по строительству станции «Внуково», расположенной на новом участке Калининско-Солнцевской линии метро Москвы, планируется завершить к февралю 2020 года. Об этом 30 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, проект новой станции московского метрополитена предполагает ее соединение с инфраструктурой аэропорта «Внуково» и железнодорожными путями. Кроме этого, в проект заложены возможности для увеличения парковочных мест для автомобилей.

«Мы запустили тоннелепроходческий комплекс в сторону Внуково, параллельно завершаем проектирование станций и оформляем землю под них», — добавил глава Стройкомплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, новый участок Калининско-Солнцевской линии метро продлится от станции «Рассказовка» и будет включать две станции — «Пыхтино» и «Внуково». Общая длина участка составит несколько километров. Станцию московского метрополитена у аэропорта «Внуково» планируют построить к 2022 году.

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