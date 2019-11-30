Москва, , 17:59 — REGNUM Сооружение Северо-Западной хорды в Москве завершилось сдачей в эксплуатацию балочного моста в Мневниковской пойме Москвы-реки. Об этом 30 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Северо-Западная хорда стала первой магистралью из четырех строящихся, по которой запустили движение автомобилей. Она позволит сократить расстояние между районами столицы примерно на 10%.

«Новая скоростная магистраль проходит через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее — до Мичуринского проспекта. Общая длина дорог хорды, включая съезды и 32 искусственных сооружения — мостов, тоннедей, эстакад — составляет 83 км», — отметил глава Стройкомплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, строительные работы по возведению хордовых скоростных автомагистралей планируется завершить в конце 2022 — начале 2023 года. После сдачи Северо-Западной хорды, планируется сдать еще три — Северо-Восточную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду.

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