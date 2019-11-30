Санкт-Петербург, , 17:46 — REGNUM Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ, доставлен из Петербурга в Москву, где в отношении него будет проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Об этом 30 ноября сообщил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Экспертиза будет организована в одном из специализированных учреждений федерального уровня и продлится до начала 2020 года, отметил защитник Соколова.

По словам адвоката, Соколов «находится в состоянии глубокого смятения и раскаяния», при этом его физическое состояние — удовлетворительное. Обвиняемый активно сотрудничает со следствием.

Александр Почуев пояснил, что во время экспертизы специалисты должны дать ответы на вопросы, в том числе, поставленные защитой. Следствие частично согласилось с этим.

«Выбор места производства экспертизы обусловлен, по-видимому, соображениями исключения влияния местной общественности на ход экспертизы и утечек информации», — добавил Почуев.

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Напомним, 63-летнему бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявлено обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко, тело которой он расчленил и утопил в реке Мойка. Убийство произошло в ночь на 7 ноября 2019 года в квартире историка. Обвиняемый признает свою вину. По решению суда, он заключен под стражу по 8 января 2020 года.

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