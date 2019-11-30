Йошкар-Ола, , 17:37 — REGNUM Родители детей, больных муковисцидозом, вышли с одиночными пикетами на площадь Оболенского-Ноготкова в Йошкар-Оле. В рамках политики импортозамещения важные препараты, которые помогают выжить пациентам с этим неизлечимым заболеванием, уходят с российского рынка.

Люди держали в руках плакаты: «Верните импортные лекарства в Россию», «Нет дженерикам при муковисцидозе», «Вывеси закупки жизненно важных лекарств из 44 ФЗ».

В Марий Эл с диагнозом «муковисцидоз» выживают двое взрослых и четверо детей, сообщает telegram-канал «Марилэнд». Облегчить состояние людей с этим генетическим неизлечимым заболеванием помогают внутривенные антибиотики импортного производства. Заболевание поражает многие внутренние органы, но наиболее сильно страдают легкие. Препараты помогают больным муковисцидозом дожить до зрелого возраста.

ИА REGNUM напоминает, ранее аналогичные протестные акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани.

Проблема больных муковисцидозом — общероссийского масштаба. Ранее семьи пациентов с таким заболеванием обратились с открытым письмом к Владимиру Путину.

«В последние месяцы по всей стране происходят массовые замены оригинальных препаратов дженериками, побочные действия которых при пожизненном приеме не изучены. А теперь с российского фармрынка уходят и оригинальные антибиотики — препараты, без которых наши дети не могут жить и будут задыхаться от инфекций, пожирающей их легкие», — отмечает автор обращения, под которым подписались на данный момент более 170 тыс. человек.

В настоящее время в России около 4 тыс. больных муковисцидозом. Активисты говорят, что сейчас они фактически обречены на медленную и мучительную смерть.