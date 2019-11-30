Берн, , 17:33 — REGNUM В Приднестровье, в отличие от соседней Молдавии, с начала 1990-х годов были созданы условия для гармоничного развития всех наций и народностей. Об этом заявил глава Официального представительства ПМР в России Леонид Манаков на 12-й сессии Форума по правам меньшинств Совета по правам человека ООН в Женеве, передает ИА REGNUM.

«В Конституции страны закреплен статус трех официальных языков ПМР: русского, украинского и молдавского. Также подтверждается равенство в правах носителей всех языков и отсутствие дискриминации по языковому принципу», — подчеркнул Манаков.

Он также обратил внимание, что только в Приднестровье сохраняется исконный молдавский язык на кириллической графике. Дипломат напомнил, что он берет начало от кириллического старомолдавского языка, использовавшегося еще в XVI веке. «В то же время в самой Молдавии искусственно введен румынский язык», — пояснил Манаков.

Он добавил, что в образовательных учреждениях Приднестровья ведется обучение на трех официальных языках, при этом созданы возможности для изучения иных миноритарных языков в качестве факультатива по заявлению общественности или родителей.

Глава представительства ПМР также подчеркнул, что успехи политики Приднестровья в области соблюдения прав человека получили высокую оценку на уровне ООН в рамках миссии старшего эксперта ООН по правам человека в Приднестровье Томаса Хаммарберга.