Москва, , 17:21 — REGNUM В первых числах декабря в Москве ожидается температура воздуха ниже климатической нормы. Об этом 30 ноября сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе «Российской газете».

Как отметила специалист, со вторника, 3 декабря, в столичный регион придет усиление мороза, температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов ночью и 6 градусов днем, эти значения ниже климатической нормы.

Затем, в связи с вторжением атлантического циклона, температура воздуха начнет повышаться, в четверг, 5 декабря, она достигнет отметки 0 градусов, а в пятницу, 6 декабря — плюс 3 градусов и выпадет снег. В выходные в Москве ожидаются слабые морозы, температура будет колебаться в значениях от 0 до минус 5 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о погоде в Москве в субботу, 30 ноября. В связи с сильным ветром и гололедицей 30 ноября в столице сохраняется объявленный накануне жёлтый уровень опасности.

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