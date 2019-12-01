Богота, , 10:27 — REGNUM Колумбийская федерация сотрудников образования призвала граждан к совместному продолжению акций протеста во имя того, чтобы «жить в стране стало лучше». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы продолжаем выступать на стороне народа против налоговой реформы, повышения налогов, цен на общественные услуги, за право на чистую окружающую среду, достойное здравоохранение, коренные прогрессивные реформы в сфере образования», — подчёркивается в заявлении Федерации.

Организация также потребовала прекращения террора в отношении общественных лидеров, экоактивистов и бывших партизан.