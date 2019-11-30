Москва, , 17:02 — REGNUM Строительные работы по возведению хордовых скоростных автомагистралей планируется завершить в конце 2022 — начале 2023 года. Об этом 30 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, запуск движения по этим автодорогам должен способствовать улучшению транспортной ситуации в столице.

«29 ноября с запуском движения по балочному мосту было полностью завершено строительство Северо-Западной хорды. Однако активно продолжаются работы по сооружению Северо-Восточной и Юго-Восточной хорды, а также Южной рокады», — отметил глава Стройкомплекса.

После того, как система хордовых автомагистралей, общая длина которых составит 136 км, будет введена в эксплуатацию, начнется строительство дорог в районах Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин в торжественной обстановке запустил движение по балочному мосту в Мневниковской пойме Москвы-реки. Ввод Карамышевского моста в эксплуатацию стал завершающим этапом в строительстве Северо-Западной хорды столицы.

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