Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 16:44 — REGNUM На Ямале предпринимательница вместе с двумя помощницами поставила фиктивные браки граждан России с иностранцами на поток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Жительница Ноябрьска нашла способ обойти постановку на учёт иностранных граждан путём содействия в регистрации фиктивных браков с гражданами России. В преступную деятельность она вовлекла ещё двух женщин, в отношении которых также возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

«Преступной группой с 2017 года зарегистрировано и поставлено на миграционный учет 161 иностранный гражданин, которые за оказание услуг заплатили свыше 300 тыс. рублей», — сообщают в прокуратуре ЯНАО.

Предпринимательница заключила со следствием соглашение о сотрудничестве в результате которого направлено в суд 13 исков о признании недействительными браки российских граждан с иностранцами.

В отношении группы «свах» уголовные дела расследованы и направлены в суд для рассмотрения по существу.