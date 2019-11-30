Москва, , 16:45 — REGNUM Строительные работы по возведению первого участка Южного дублера Кутузовского проспекта в Москве вышли на финишную прямую. Об этом 30 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Эту часть дороги мы сдадим до конца 2020 года. Таким образом, строительство Южного дублера Кутузовского проспекта будет завершено», — заявил глава Стройкомплекса.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, в этом году уже планируется сдать участок автомагистрали от Аминьевского шоссе до улицы Минская.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Москвы Сергей Собянин акцентировал внимание на том, что Южный дублер Кутузовского проспекта станет 24 вылетной автомагистралью столицы. Она свяжет Сколково с центром Москвы. Длина трассы составит 11 километров.

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