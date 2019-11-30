Москва, , 16:34 — REGNUM Сотрудники авиакомпании Red Wings и аэропорта Домодедово поздравили трехмиллионного пассажира за год — рекорд в истории авиаперевозчика, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Юбиляр летел по маршруту Москва-Ереван 28 ноября. Аэропорт и Red Wings организовали торжественное мероприятие по этому поводу и подготовили подарок для счастливчика: сертификат на два бесплатных полета по маршрутам компании, выполняемым регулярно, в 2020 году от авиакомпании и сертификат на обслуживание в бизнес-зале, а также рюкзак для поездок от Домодедово. Директор Домодедово Игорь Борисов прокомментировал успешное сотрудничество между компаниями: «С авиакомпанией Red Wings за все время работы сложились доверительные партнерские отношения, благодаря которым совместные проекты и планы реализуются на высоком, качественном уровне, принося нашим клиентам радость и комфорт».

Напомним, что Домодедово и Red Wings работают вместе уже 6 лет, с 2013 года, и за историю сотрудничества оказали услуги 6,4 миллионам пассажиров.