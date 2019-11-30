Каракас, , 16:37 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль выразил надежду на то, что боливийский народ вскоре переживёт «кошмар, вызванный государственным переворотом». Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Думаю, это один из худших переворотов, устроенных США. Военный переворот в стиле 1950-х, 60-х, 70-х годов, несущий в себе фашизм и расизм. Из-за этого сложно представить, как могли они существовать в такой прекрасной стране», — приводит агентство слова Хиля.

Дипломат призвал международное сообщество решительно осудить происходящее в Боливии и потребовать вернуть стране демократию.