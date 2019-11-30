Асунсьон, , 16:39 — REGNUM Министерство общественного здравоохранения Парагвая предупредило граждан о вспышке вируса денге в стране. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

За последнюю неделю в Парагвае зарегистрированы более 500 человек с подозрением на данную лихорадку.

«Пять недель назад, когда было зафиксировано 200 случаев подозрения на лихорадку денге, мы сделали первое предупреждение. Сейчас это количество превысило отметку 500 человек», — заявил глава Управления по контролю за здравоохранением при парагвайском минздраве Гильермо Секера.