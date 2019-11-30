Москва, , 16:28 — REGNUM Второй участок Некрасовской линии метро Москвы подключен к системам энергоснабжения. Об этом 30 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, строительство Некрасовской линии московского метрополитена подходит к завершению, на данный момент осуществляется наладка оборудования.

«До конца года начнем обкатку путей и систем жизнедеятельности и безопасности», — добавил чиновник.

Глава Стройкомплекса подчеркнул, что в зависимости от того, насколько успешно пройдет обкатка будут зависеть сроки запуска движения по линии. Обкатка может длиться от двух недель до трех месяцев. Параллельно с этими работами будет осуществляться благоустройство близлежащей территории.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, строительные работы по возведению Некрасовской линии московского метрополитена планируется завершить к 15 декабря.

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