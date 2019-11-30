Тель-Авив, Израиль, , 16:15 — REGNUM Власти Израиля изменили правила рассмотрения заявлений на получение политического убежища для нелегальных эмигрантов, которые прибывают в страну, представляясь туристами. Время рассмотрения значительно сокращено: от двух лет до одного месяца, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

О новых правилах главе Ростуриза Зарине Догузовой рассказал временный поверенный в делах Израиля Яков Ливне, а также директор департамента Министерства туризма в РФ и СНГ Владимир Шкляр и Консул посольства Яффа Оливицки.

Отметим, что введение нового законы не отразится на туристах из России, число которых с каждым годом растет, но позволит сократить число нелегалов и уменьшить время ожидания на пограничных пунктах контроля в стране.

Напомним, что в период с января по октябрь 2019 года страну посетили 333 500 туристов из России — на 3% больше, чем за такой же период в прошлом году.