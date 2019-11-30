Сортавала, Карелия, , 16:11 — REGNUM Из Москвы в горный парк «Рускеала» в Карелии можно будет добраться без пересадок — в преддверии новогодних праздников компания «РЖД» открыла прямое беспересадочное сообщение, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Стали известны подробности: беспересадочный купейный вагон будет доступен с 1 по 7 января 2020 года. Он будет входить в состав двух поездов: Москва-Петрозаводск (159/160) и «Рускеальный экспресс», курсирующий по маршруту Сортаала — Рускеала. Все желающие отправятся с Ленинградского вокзала Москвы в 16.00, и прибудут в парк ориентировочно в 11.50 на следующий день. В пути поезд сделает несколько остановок, на которых путешественники смогут насладиться местным колоритом: Тверь, Чудово, Санкт-Петербург, а также Выбор, Хийтола, Элисенваара и другие.

Открытие прямого сообщения между столицей и карельским парком — еще один шаг в программе расширения географии «РЖД» и в улучшении качества оказываемых услуг.