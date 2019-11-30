Луганск, 30 ноября 2019, 15:52 — REGNUM Более 96 тысяч жителей Луганской народной республики за 2019 год стали гражданами ЛНР и более 48 тысяч — гражданами РФ. Об этом со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР 29 ноября сообщил «Луганский информационный центр».
Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник на своем telegram-канале отметил, что в последние недели процесс выдачи оформления паспортов ускорился и систематизировался и в ближайшие дни число жителей республики, которые получат паспорт гражданина РФ, «перевалит» за пятьдесят тысяч.
Он также отметил, что из Луганска в Ростовскую область за российским паспортом отправляются примерно по пятьсот человек в день.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине ноября около 40 тысяч граждан Луганской народной республики получили паспорта граждан РФ.
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