Луганск, , 15:52 — REGNUM Более 96 тысяч жителей Луганской народной республики за 2019 год стали гражданами ЛНР и более 48 тысяч — гражданами РФ. Об этом со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) МВД ЛНР 29 ноября сообщил «Луганский информационный центр».

Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник на своем telegram-канале отметил, что в последние недели процесс выдачи оформления паспортов ускорился и систематизировался и в ближайшие дни число жителей республики, которые получат паспорт гражданина РФ, «перевалит» за пятьдесят тысяч.

«Сейчас количество паспортных столов увеличилось вдвое, появилась электронная очередь как на получения паспорта РФ, так и паспорта ЛНР. Паспорт ЛНР — обязательное условие для получения российского гражданства по упрощенной схеме», — отметил Мирошник.

Он также отметил, что из Луганска в Ростовскую область за российским паспортом отправляются примерно по пятьсот человек в день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине ноября около 40 тысяч граждан Луганской народной республики получили паспорта граждан РФ.

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