Мадрид, , 16:22 — REGNUM Президент Доминиканской Республики Данило Медина прибыл в Испанию, чтобы принять участие в конференции стран — участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Конференция будет проходить со 2 по 13 декабря.

Изначально встреча должна была состояться в Чили, однако в связи с массовыми протестами президент Себастьян Пиньера признал, что его страна не сможет принять саммит. В результате проведение конференции было перенесено в Мадрид.