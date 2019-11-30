Ростов-на-Дону, , 15:24 — REGNUM В Ростове-на-Дону более 100 школьников приняли участие в акции «Будь уверен в будущем! Сдай тест на ВИЧ!», в рамках которой прошли тестирование на наличие этой инфекции. Как сообщает ИА REGNUM, акция прошла в детской городской поликлинике № 1.

Участие в мероприятии приняли ученики 9−11 классов нескольких общеобразовательных учреждений, из них обследование прошли 119 подростков. Ранее в поликлинике главный внештатный специалист по профилактике ВИЧ-инфекции горздрава, заместитель главврача по профилактике детской больницы № 1 Роман Поликарпов провел с ростовскими школьниками встречу, в ходе которой были подняты вопросы эффективных методов защиты от ВИЧ-инфекции и необходимости регулярного тестирования.ИА REGNUM отмечает, что Ростовская область относится к регионам со средним уровнем распространенности ВИЧ-инфекции. По информации регионального минздрава, в 2018 году на Дону было выявлено 1,98 тыс. ВИЧ-инфицированных жителей. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 46,9.