Южно-Сахалинск, , 14:57 — REGNUM Сахалинские медики отказались присоединиться к акции «За достойную медицину», о проведении которой заявила Конфедерация труда России.

Заявленной акцией сторонники Алексея Навального собираются выступить «против развала медицины и произвола главных врачей». Однако акция не вызвала особого энтузиазма у профессионалов — митинги и шествия не состоялись, лишь в нескольких городах — Оренбурге, Перми, Сочи — прошли одиночные пикеты.

Не спешат присоединяться к коллегам сахалинские врачи. Об этом журналистам сообщила председатель обкома профсоюза работников здравоохранения Наталья Александрова.

«В Сахалинской области у работников здравоохранения пока нет острой необходимости выходить на митинги, пикеты с плакатами. В рамках социального партнерства мы проводим нормальный диалог с властью и находим компромиссные решения. Хотя в нашей отрасли проблем очень много», — рассказала председатель Сахалинского областного комитета профсоюза работников здравоохранения Наталья Александрова.