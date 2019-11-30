Южно-Сахалинск, 30 ноября 2019, 14:57 — REGNUM Сахалинские медики отказались присоединиться к акции «За достойную медицину», о проведении которой заявила Конфедерация труда России.
Заявленной акцией сторонники Алексея Навального собираются выступить «против развала медицины и произвола главных врачей». Однако акция не вызвала особого энтузиазма у профессионалов — митинги и шествия не состоялись, лишь в нескольких городах — Оренбурге, Перми, Сочи — прошли одиночные пикеты.
Не спешат присоединяться к коллегам сахалинские врачи. Об этом журналистам сообщила председатель обкома профсоюза работников здравоохранения Наталья Александрова.