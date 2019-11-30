Калуга, , 15:05 — REGNUM В Калуге, 30 ноября на площади Победы почётные гости и делегаты проходящей в городе X Российско-Германской конференции молодых лидеров возложили венки и цветы к Вечному огню, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Немецкие гости Калуги возложили венок и цветы к Вечному огню на площади Победы Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области

Вместе с руководителями Калуги и области, в церемонии приняли, бывший президент Федеративной Республики Германии Кристиан Вульф, чрезвычайный и полномочный посол Германии в России Геза Андреас фон Гейр, председатель Российско-Германской конференция Кристоф Герцог фон Ольденбург, а также представители немецкой делегации и молодежь двух стран.

Напомним, более 300 молодых лидеров России и Германии, члены парламентов, ученые, бизнесмены и активисты гражданского общества принимают участие в калужской X юбилейной Российско-Германской молодёжной конференции. Традиционная встреча проходит с целью диалога представителей молодого поколения двух стран и для налаживания взаимовыгодных связей,

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