Богота, , 16:29 — REGNUM В Колумбии организации и региональные советы коренных народностей присоединились к масштабным антиправительственным акциям протеста и приняли участие в шествиях по Боготе. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

«Мы не хотим, чтобы наша страна и дальше истекала кровью», — объявил координатор Регионального совета коренных народностей Кауки Джо Саука.

Коренные жители Колумбии, объяснил Саука, вышли на протесты, чтобы потребовать прекратить убийства индейских лидеров военизированными группировками.

«Мы пришли, чтобы устроить политическую стачку в союзе с университетами и общественными и крестьянскими организациями», — обозначил Саука.