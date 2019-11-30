Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM Первый заместитель руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Михаил Бусылко задержан за получение взятки в 18 млн рублей от адвоката. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Задержание и всю разработку Бусылко проводили сотрудники регионального управления ФСБ и 4-го управления СК по расследованию особо важных дел в Уральском федеральном округе.

Точная сумма взятки пока не называется, есть информация о том, что взятка была от 2 до 18 млн рублей. Бусылко был задержан следователя с поличным во время передачи денег.

Установлено, что взятку Бусылко согласился получить за прекращение расследуемого уголовного дела по статье 159 УК России («Мошенничество»).

Официальный представитель СК России Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании Бусылко. Она отметила, что вместе с высокопоставленным следователем был задержан еще один человек — юрист адвокатской палаты Владимирской области.

Бусылко было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Адвокату было предъявлено обвинение по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).