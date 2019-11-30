Нью-Джерси, США, , 13:34 — REGNUM Американские поп-дивы Кендалл и Кайли Дженнер совместно с брендом одежды Ashley Stewart создали плюс-сайз коллекцию для женщин. Об этом сообщает Fashion Network.

Многие люди испытывают сложность при поиске красивых и подходящих по размеру вещей, поэтому данная коллаборация поможет решить эту проблему. Так, Джеймс Ри, генеральный директор бренда отметил: «Ключевой миссией Ashley Stewart всегда была защита женщин, что включает в себя равный доступ к модным образам, которые им нравятся. Поэтому мы гордимся тем, что стали брендом, который выпустит первую инклюзивную коллекцию Kendall + Kylie, и что наше сообщество расширяется»

В коллекцию вошло множество вещей с 48 по 62 размер, среди которых есть легкие платья, комбинезоны и топы, а также брюки, пиджаки и аксессуары. Планируется продать всю одежду в три выпуска, разбив коллекцию на несколько частей.