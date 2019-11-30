Белгород, , 13:22 — REGNUM Останки семи военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, передали украинские поисковики своим коллегам из России. Об этом 30 ноября сообщил журналистам советник по международному сотрудничеству Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти защитников Отечества, исполнительный директор общественного движения «Поисковое движение России» Антон Торгашев.

Останки семи военнослужащих были найдены в Харьковской, Полтавской и Винницкой областях в 2018—2019 годах. Поисковые военно-исторические экспедиции вела всеукраинская общественная организация «Союз «Народная память». Торжественная передача останков состоялась на границе Украины и России в Белгородской области.

Председатель Всеукраинской общественной организации «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин передал российским поисковикам найденные личные вещи и документы погибших красноармейцев. Жилкин заявил, что для него большая честь провожать в последний путь семерых военнослужащих.

После проведения экспертиз вкладышей личных опознавательных знаков поисковики установили имена погибших воинов. Были установлены и найдены родственники пятерых из семи погибших защитников Отечества. После церемонии передачи, останки военнослужащих повезут в Московскую область, где они будут переданы родственникам и представителям региональных отделений «Поискового движения России» для захоронения на малой родине. Торжественная церемония передачи состоится 1 декабря, на Федеральном мемориальном кладбище министерства обороны РФ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поисках родных солдата Красной Армии, погибшего во время Великой Отечественной войны на Украине.

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