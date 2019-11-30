Калуга, , 13:11 — REGNUM Порядка 3686 случаев ВИЧ-инфекции среди жителей Калужской области было зарегистрировано по состоянию на 1 ноября 2019 гола, из них 289 случая было выявлены за 10 месяцев 2019 года. региона, сообщает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации отдела медицинской профилактики калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД.

Анализы на ВИЧ-инфекцию ВИЧ. РФ

По данным ведомства, среди вновь выявленных ВИЧ-инфицированных граждан значительную долю составляют не только несемейные граждане, но и лица, состоящие в браке. Заражение ВИЧ-инфекцией происходит в любом возрасте, но все больше регистрируется болезнь среди лиц старше 30−40 лет — 85% среди вновь выявленных случаев в 2019 году. Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией отмечается в возрастной группе 30−44 года. Неблагоприятным прогностическим фактором является преобладание полового пути передачи ВИЧ (63% — 10 мес. 2019 года), каждый четвертый заражается наркотическим путем. В Калужской области созданы все условия для массового тестирования населения на ВИЧ-инфекцию. В 2018 году было обследовано 196 864 лиц. (19,4% от населения области). За 10 месяцев 2019 года число обследований на ВИЧ выросло по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 18% и составило 216 562 человек. По данным статистики, каждый третий из вновь выявленных ВИЧ-инфицированных несвоевременно узнает, что у него — ВИЧ-инфекция, так как не считает нужным обследоваться, при этом болезнь прогрессирует, а человек передает ВИЧ другим, его здоровье быстро ухудшается. Только анализ крови может показать наличие ВИЧ в организме. Раннее выявление заболевания позволит начать лечение, что продлит жизнь и сохранит здоровье.

Напомним, по состоянию на 30 июня 2019 года общее количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации составило 1 376 907 человек, 335 867 (24%) ВИЧ-инфицированных умерли. Пораженность ВИЧ-инфекцией — 709,2 на 100 тыс. населения России.

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