Донецк, , 12:52 — REGNUM 465 человек по состоянию на 29 ноября в Донецкой народной республике являются без вести пропавшими. Об этом 29 ноября сообщается в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Донецкой народной республике Дарьи Морозовой.

В ведомстве также отметили, что на Украине удерживается 241 человек. Из них нахождение 88 человек установлено и подтверждено. Кроме того, было также отмечено, что один человек из этого списка был исключен в силу того, что был освобожден из тюрьмы и еще четыре человека — пополнили данный список.

Относительно 153 человек, удерживаемых Украиной, информация о которых уточняется украинской стороной или отсутствует, отмечается, что из этого списка трое человек были освобождены в вязи с завершение срока заключения, а четыре человека — перенесены в список лиц, нахождение которых на Украине установлено.

Как ранее сообщали в ведомстве, с начала текущего года в ДНР в результате агрессии ВСУ погибли 160 человек.